HIMBERG. Aufgrund der schlechten Sicht wegen des hohen Maisfeldes beim links abbiegen in Fahrtrichtung Münchendorf im Kreuzungsbereich der Velmerstraße (Landesstraße 2005) und der Zufahrt in Richtung Neuhof sowie zu den Badeseen wurde der dringende Wunsch vieler Anrainer an die Gemeindeverwaltung herangetragen, hier diese Gefahrenstelle zu entschärfen.

Gemeinsam mit der örtlichen Polizeiinspektion und der Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha konnte hier im Interesse der Verkehrssicherheit eine befristete Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 bzw. 30 km/h im Kurven bzw. Kreuzungsbereich erreicht werden, welche bis zum Abernten des angrenzenden Maisfeldes Gültigkeit hat.