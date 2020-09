Die Wohn- und Lebensqualität ist in Himberg, Pellendorf und Velm besonders hoch.

HIMBERG. Einerseits haben viele Jugendliche den Wunsch, ihr selbstständiges Leben in ihrer Heimatgemeinde zu beginnen, ebenso zieht es junge Familien, nach dem Abenteuer Großstadt, wieder in eine bekannte Umgebung, wo Eltern, Familie und Freunde zu finden sind.

„Aktuell befinden sich über 600 Personen auf der Warteliste für eine durch die Gemeinde vergebene Gemeinde- oder Genossenschaftswohnung. Das zeigt uns, dass wir bei unserer täglichen Arbeit, unsere Gemeinde lebenswerter zu machen, relativ erfolgreich sind. Und darauf sind wir stolz!“, erklärt der für Wohnungsangelegenheiten zuständige Vizebürgermeister Richard Payer.

Hohe Lebensqualität erhalten

Trotzdem laufend Projekte von Wohnbaugenossenschaften und auch privaten Anbietern realisiert werden, besteht weiterhin sichtlicher Bedarf. Durch die Zusammenarbeit mit Genossenschaften, aber auch Privatfirmen, versucht die Gemeinde den steigenden Bedarf an Wohnraum so gut wie möglich abzudecken. „Trotzdem sollte man mit einer Wartezeit von mindestens 2-3 Jahren rechnen. Deswegen mein Appell: Sollte jemand in den nächsten Jahren Interesse an einer Wohnung haben, besser früh als spät am Gemeindeamt dafür anmelden – möglich ist das ab dem vollendeten 18. Lebensjahr", so Payer.Natürlich kann man es in dieser Sache nicht allen recht machen. Es sei eine Gratwanderung, meint Payer. „Wir wachsen ausschließlich in einem Ausmaß, das unsere Infrastruktur, wie Hort, Schulen und Kindergärten, verträgt – das ist wichtig um unsere hohe Lebensqualität zu erhalten. Ebenso wollen wir den Charakter einer Umlandgemeinde erhalten, auch wenn das bei mittlerweile 7500 Einwohnern gar nicht so einfach ist. Andererseits besteht der Bedarf für unsere Jugend.“

Die Zurufe, das Wachstum in den nächsten Jahren komplett zu stoppen, kann Payer nichts abgewinnen: „Ich und viele andere hatten das Glück in unserer schönen Gemeinde aufzuwachsen und zu bleiben, das möchte ich auch unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln ermöglichen.“