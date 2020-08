SCHWECHAT. Die Freude war groß, als Bürgermeisterin Karin Baier diese Woche mit dem Auto an der Stadtgrenze am Bahnhof Kaiserebersdorf parkte um für ein Interview mit dem Zug nach Wien zu fahren. Hier gilt nun – wie auch bereits für die P&R Anlage am Bahnhof Schwechat – eine maximale Parkdauer von 24 Stunden. Wer länger steht, muss künftig mit Strafen rechnen.

Entschärfung des Parkproblems



In den vergangenen Jahren wurde viel und intensiv mit den ÖBB sowie der Stadt Wien verhandelt um hier eine bessere Lösung für PendlerInnen zu schaffen. Nun ist dies endlich gelungen, freut sich die Bürgermeisterin. „Urlaubsparker nutzten diese Stellflächen um ihre Fahrzeuge hier zu parken und fuhren danach 14 Tage in ihre Ferien. Das geht erfreulicherweise jetzt nicht mehr“, so Karin Baier.

Eine glückliche Bürgermeisterin gemeinsam mit Stadtrat Marco Luksch am Bahnhof Wien-Kaiserebersdorf. Mehr Parkplätze für PendlerInnen, kein Parkplatz für Urlauber!