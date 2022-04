Die Frühjahrspflanzungen stehen an und zum 100. Geburtstag der Stadtgemeinde Schwechat gibt es heuer für jedes Jahr einen Baum.

SCHWECHAT. Vor Kurzem startete im Freizeitzentrum die große Baumpflanzaktion im Jubiläumsjahr. Tatkräftige Unterstützung für die Stadtgärtner gab es dabei von Bürgermeisterin Karin Baier, Vizebürgermeister Christian Habisohn, Umweltstadtrat Peter Pinka und Stadtmaskottchen Hopferl. Im gesamten Stadtgebiet werden jetzt Bäume und Sträucher gepflanzt, aber auch Ausbesserungsarbeiten durchgeführt, um entstandene Winterschäden zu beheben.

Rücksicht auf Klimawandel

„Wir wissen alle, dass wir uns nicht nur in einer pandemischen, sondern auch in einer klimatischen Krise befinden. Darum müssen wir der Belastung der Umwelt entgegenwirken“, sagt Bürgermeisterin Karin Baier. Dies soll mit möglichst vielen Pflanzen und Bäumen gelingen. „Die Herausforderung dabei ist, dass die Bäume besonders robust sein müssen, um den Hitze- und Trockenperioden standzuhalten und die Sortenauswahl auch richtig getroffen wird“, erklärt Umweltstadtrat Peter Pinka. Das Sortiment wurde an die neuen Klimagegebenheiten angepasst: Hainbuchen, Ahorn, Kastanien und Ulmen in hitze- und trockenheitstoleranten Varianten, aber auch Blaseneschen aus China, Zürgelbäume aus Portugal oder Albizien aus dem mediterranen Raum finden aufgrund ihrer Stadtklimafestigkeit zunehmend Verwendung.