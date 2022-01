Schwechat konnte vor Jahresende Projekte beenden

SCHWECHAT. In Schwechat wurden kurz vor Jahreswechsel noch einige Projekte fertiggestellt. Dazu zählen die Brücken beim Seniorenzentrum, sowie der Dr. Fritz Heß-Gasse und ein Zebrastreifen in der Brauhausstraße. Die beiden Brücken beim Seniorenzentrum in der Altkettenhoferstraße und in der Dr. Fritz Heß-Gasse mussten komplett erneuert werden. Die Bauarbeiten waren binnen weniger Wochen fertiggestellt und beliefen sich auf ca. 40.000 Euro.

Schutzweg Brauhausstraße

Der Zebrastreifen im Teilstück der Brauhausstraße zwischen Mautner-Markhof-Straße und Wiener Straße wurde vom Land NÖ abgesegnet und sorgt dort für eine sichere Straßenüberquerung. Vor allem für Kinder, die sich auf dem Schulweg befinden. Bürgermeisterin Karin Baier war mit Vizebürgermeister Christian Habisohn und Baustadtrat Simon Jahn unterwegs um die fertigen Projekte zu begutachten. „Projekte müssen nicht immer lange dauern und pompös sein, um etwas herzumachen. Wenn sie dann auch noch für sichere Überquerungen sorgen – sei es über den Fluss oder die Straße – dann ist es mir umso lieber.“, so die Bürgermeisterin beim Lokalaugenschein.