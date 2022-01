SCHWECHAT. Im August 1922 wurde Schwechat durch Ministerratsbeschluss offiziell zur Stadt erhoben. Heuer jährt sich die Stadterhebung zum 100. Mal und bringt viele Aktionen, Veranstaltungen und Überraschungen für die Bürgerinnen und Bürger Schwechats.

Süßer Start ins Jubiläum

Zum Start der Festivitäten verteilten Bürgermeisterin Karin Baier und ihr Team am 3. Jänner Schokotaler, auf denen das offizielle „100 Jahre Schwechat“ Logo abgedruckt ist. Verteilt wurden diese auf dem Hauptplatz in Schwechat, der nicht nur aufgrund seiner zentralen Lage für die Aktion gewählt wurde. Früh am Morgen wurden auf dem gesamten Platz Flaggen gehisst, die das ganze Jahr lang auf Schwechats 100. Geburtstag aufmerksam machen werden.