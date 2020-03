Gastwirt Michael Sicha aus Schwechat: "Das allgemeine Rauchverbot sorgt für gewaltige Umsatzeinbußen."

SCHWECHAT (les). Blauer Dunst hängt in der Luft, es wird gelacht, es wird geplaudert und es wird vor allem konsumiert. So oder so ähnlich hat wohl jeder das typische Beisl samt Stammtisch in Erinnerung. Diese Zeiten sind vorbei und das hängt wohl nicht zuletzt mit dem absoluten Rauchverbot in Lokalen zusammen. Seit dem 1. November 2019 ist es nicht mehr erlaubt, in einer Gastwirtschaft der Nikotinsucht zu frönen. Dass diese Entscheidung auf Unverständnis stoßen würde, war abzusehen. Viele Wirte mussten zuvor ihre Betriebe oft sehr teuer umbauen, um Nichtraucherbereiche zu schaffen. Neben den genervten Rauchern, die ihre 'Tschik' jetzt vor der Tür genießen müssen, trifft das Verbot vor allem Gastronomen, die mit teilweise empfindlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen haben.

Ein Viertel weniger Umsatz



Einer von ihnen ist Michael Sicha, seines Zeichens Gastwirt und Betreiber der 'Tyroler Stub'n Zum Michl' in Schwechat: "Seit Jänner spüre ich es stark. Davor waren Reservierungen gebucht, auch wenn diese Feiern kürzer gedauert haben als bisher. Jetzt fehlen mir im Schnitt von Mittwoch bis Freitag ca. 100 Speisen. Der Samstagabend ist auch merklich schwächer als zuvor. Gesamt reden wir da von ca. 500 Speisen im Monat weniger, macht in Summe 20 bis 25% weniger Umsatz bei gleichbleibenden Kosten." Ein Viertel weniger Umsatz als zuvor bedarf einer Lösung. Welche könnte das sein? "Gute Frage. Die ersten Verluste gleicht man natürlich mit Erspartem aus, doch für die Zukunft wird man an anderen Maßnahmen nicht vorbeikommen. Es wird sich das Geschäft sicher mit dem Gartenbetrieb wieder verbessern, jedoch weiß man da auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben fünf Monate im Jahr, wo wir im Innenbereich unsere Gäste bewirten. Da wird man ohne Einsparungsmaßnahmen nicht überleben können. Es gab Nichtraucher- und Raucherbereiche und das war auch gut so. Jetzt habe ich ein paar wenige Nichtraucher dazugewonnen, dafür aber sehr viele Raucher verloren."