Verbringen Sie viel Freizeit im Wald?

Die verantwortungsvolle Jagd ist für Mario Weidinger aus Schwechat seit seiner Jugend eine Berufung.

SCHWECHAT. Der Berufsstand des Jägers ist alt und vermutlich genauso alt sind die Vorurteile, mit denen sich die Weidmänner und -frauen auseinandersetzen müssen. Dabei sind Jäger weit davon entfernt, wahllos Tiere abzuknallen, wie man es ihnen hin und wieder vorwirft. Mario Weidinger aus Schwechat ist Jagdaufseher und erklärt, was seine Berufung tatsächlich ausmacht: "Ich war bereits als Kind häufig in der Natur unterwegs. Wald, Wiesen und die Tierwelt haben mich schon immer fasziniert. Da mein Vater Jäger ist, wurde ich schon in jungen Jahren mit der Jagd vertraut und so beschloss ich eines Tages, die Jagdprüfung abzulegen."

Jäger leben den Naturschutz

"Die Aufgaben eines Jägers sind sehr umfangreich: Verantwortung für die Tier- und Pflanzenwelt, Erhaltung von Natur und Lebensräumen sowie in Notzeiten artgerechtes Füttern, um Wildschäden zu vermeiden. Das Anlegen von Wildwiesen, Wildäckern und Wasserstellen ist zu bewerkstelligen, aber auch die Regulierung ist vom Jäger durchzuführen. Nach vielen Jahren im Jagdbetrieb und in der Wildhege habe ich mich vor kurzem dazu entschlossen, die Jagdaufsichtsprüfung abzulegen, um in meinem Revier in Zukunft den Jagdschutz ausüben zu können. Der Jagdaufseher hat den Status einer öffentlichen Wache und als solche sind auch polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Man ist dann eigentlich der verlängerte Arm der Behörde und mit diversen Befugnissen ausgestattet. Ein Jäger hat die Möglichkeit, direkt und flächendeckend Naturschutz zu leben, da er unmittelbar Einfluss auf diverse Gebiete hat. Durch engen Kontakt mit Grundeigentümern sowie Land- und Forstwirten können Ruhezonen oder die Schaffung von Deckung und Nahrungsflächen leichter realisiert werden. Dies kommt dem Wild, aber auch Reptilien, Vögeln und Insekten zugute und schafft somit neuen Lebensraum."

Das Jagen gehört zur Jagd

"Eine gewissenhafte Jagdausübung setzt neben der Hege und Pflege auch das Erlegen von Tieren voraus. Dies erfordert fundiertes Wissen, praktische Erfahrung und findet unter behördlicher Bewilligung statt. Aus der Wildbahn werden in erster Linie der jagdliche Überschuss, alte und kranke Tiere erlegt. Dies hat zur Folge, dass ein gesunder, artenreicher Wildbestand erhalten wird und somit Krankheiten und Wildunfälle vermieden werden können. Durch richtige Bejagung können das Abbeißen der Triebe und Schälschäden vermieden werden."

Aufklärung im Kindesalter

"Ein respektvoller Umgang mit Natur und Wald bedeutet, den Wald und die Pflanzen auch einmal ‚sein‘ zu lassen. Der Wald ist das Wohn- und Schlafzimmer vieler Tier- und Pflanzenarten. Wir sind dort Gast und haben uns dementsprechend zu verhalten. Ganz wichtig: Aufklärungsarbeit ist schon im Kindesalter zu leisten. Gelebter Natur- und Umweltschutz kann viel dazu beitragen, um uns auch in vielen Jahren noch an der Natur zu erfreuen."