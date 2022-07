In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Auftragsvergabe für die Erweiterung und Generalsanierung der Mittelschule Schmidgasse beschlossen.

SCHWECHAT. Das Auftragsvolumen beträgt knappe 20 Millionen Euro. Dabei wird der Bestand erweitert, zwei neue zusätzliche Turnsäle sowie vier neue weitere Klassen gebaut. Somit steigt nun die Klassenanzahl von acht auf zwölf Stammklassen.

Ausführung im Klima-Gold-Standard

Hinsichtlich der qualitativen Ausführung des Vorhabens soll ergänzend zum „Grundpaket OID-Richtlinien“ die Ausführung im „Klima-Gold-Standard“ erfolgen. Der klimaaktive Gebäudestandard ist österreichweit das bekannteste Bewertungssystem für die Nachhaltigkeit von Gebäuden mit besonderem Fokus auf Energieeffizienz, Klimaschutz und Ressourceneffizienz. Gebäude in klimaaktiver Qualität garantieren die Einhaltung hochwertiger Standards. Gebäude in klimaaktiver Qualität garantieren die Einhaltung hochwertiger Standards in folgenden Bereichen : Niedriger Energieverbrauch, mehr Behaglichkeit, Raumluftqualität und Gesundheit sowie Ausführung und Wirtschaftlichkeit. Die teilweisen Abbrucharbeiten starten im Herbst. Der Neubau ist mit Anfang 2023 geplant.