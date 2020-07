Die Schutzwege in Schwechat werden für Kinder noch sicherer.

SCHWECHAT. Dass die Schulwege in Schwechat bereits ein hohes Maß an Sicherheit bieten, wurde zuletzt auch in einem Bericht des Landes Niederösterreich bescheinigt. Die Sicherheit der Kinder kann aber gar nicht wichtig genug sein, weshalb die Schutzwege in der Franz Schubert-Straße und der Wismayrstraße nun mit einem kräftigen Orange markiert wurden, was für noch bessere Sichtbarkeit sorgt. Verkehrs- und Sicherheitsstadtrat Walter Schaffer präsentierte die neuen Fußgängerstreifen und heimste für die Idee viel Lob ein: „Das war das Beste was an diesem Übergang seit Langem gemacht wurde“, meinte eine Marktbetreiberin aus der Franz Schubert-Straße, die sich sichtlich über die neuen Markierungen freute.

Evaluierungen und Verbesserungen

In Schwechats Stadtregierung finden laufend Evaluierungen und Verbesserungen statt um den Kindern den bestmöglichen Schutz auf ihrem täglichen Weg in die Schule oder den Hort zu bieten. Dennoch ist vor allem Selbständigkeit im Straßenverkehr gefragt: „Wir appellieren natürlich auch an die Eigenverantwortung der Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker, die Ehrenbrunngasse nicht mit dem Auto zu befahren“, so Stadtrat Walter Schaffer.