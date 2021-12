Schwechats Brauhausviertel ist fertiggestellt

SCHWECHAT. Das ehemalige Brauereigelände hat sich in den letzten Jahren in ein belebtes Stadtviertel verwandelt. Den Schlusspunkt setzte am 6. Dezember die Wohnanlage „ATLAS Stadtgarten“.

Symbolische Übergabe

Der zweite und somit letzte Bauabschnitt der Wohnanlage „ATLAS Stadtgarten“ in der Mautner-Markhof-Straße ist fertiggestellt. 53 Wohnungen in Miete mit Kaufoption wurden am Montag, dem 6. Dezember an ihre neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe an eine neu zugezogene Familie war Bürgermeisterin Karin Baier vor Ort und hatte prompt einen Wunsch an die neuen Schwechater: „Was ich mir besonders wünsche ist, dass wir auch in großen Anlagen wie diesen, gute Wohngemeinschaften und Freundschaften mit den Nachbarn pflegen.". Seit 2017 entstand der neue Stadtteil Schwechats, der mit dem „ATLAS Stadtgarten“ nun seinen Abschluss fand. Von der frei finanzierten Eigentumswohnung, bis zur geförderten Genossenschaftswohnung von insgesamt sieben Bauträgern, sind in dem neuen Brauhausviertel keine Wünsche unerfüllt geblieben.