Seit vielen Jahren waren die Senioren Schwechats das erste Mal auf einem Ganztagsausflug im Burgenland.

SCHWECHAT. In Frauenkirchen haben sie sich über die Basilika Frauenkirchen in launischer Art durch den Abt informieren lassen. "Dem Errichter dieses monumentalen Bauwerks ist zu danken, dass wir heute in dieser schönen Umgebung eine Wallfahrtskirche diesen Ausmaßes und den daneben liegenden Kalvarienberg bewundern dürfen", erzählt Seniorenbundobmann Rudolf Donninger. "Nachmittags besuchten wir das Freilichtmuseum in Mönchhof, das eine ganze Ortschaft mit all seinen ehemaligen Einrichtungen und Gebäuden darstellt."