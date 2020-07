SCHWECHAT (les). Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 23. Juli in der Schwechater Brauhausstraße in Höhe des BILLA-Marktes. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat waren in Windeseile vor Ort und begannen sofort damit, eine eingeklemmte Person aus einem der Autowracks zu befreien. Der Rettungsdienst des Österreichischen Roten Kreuz sorgte für einen raschen Abtransport der verletzten Person. Im zweiten Fahrzeug musste ebenfalls eine verletzte Person von Feuerwehr und Sanitätern befreit werden. Die Frau wurde danach an das Team der ÖAMTC- Flugrettung übergeben. Insgesamt wurden bei dem Crash fünf Personen verletzt, zwei von ihnen mussten notärztlich betreut werden. Leider waren auch bei diesem Vorfall wieder etliche Schaulustige vor Ort, die es sich nicht nehmen ließen, das Unfallszenario zu beobachten. Pressesprecher Michael Schwarz von der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat dazu: "Leider kommt es immer wieder vor, dass viele Schaulustige vor Ort sind. Doch wir haben gelernt damit umzugehen und versuchen die Privatsphäre der Betroffenen so gut wie möglich zu schützen."