Spendenübergabe der Bike For Charity Challenge

BEZIRK. Am Samstag, dem 21.08.2021 fuhren gesamt 8 Radfahrer, der Bike for Charity Challenge Gruppe bei rund 30 Grad über 205 km, mit einem Schnitt von rund 27 km/h. Die Route verlief von Gramatneusiedl aus, über das Leithagebirge zum Neusiedlersee. Der Neusiedlersee wurde über die ungarische Seite umrundet und danach ging es wieder zurück nach Gramatneusiedl. Die Jungs der Bike for Charity Challenge Gruppe, haben das Projekt im Jahr 2019 ins Leben gerufen, damals fuhren sie an nur einem Tag, mit Ihren Rädern von Passau nach Wien. Mit ihrem Spendenaufruf unterstützten sie einen jungen erblindeten Familienvater aus Ebreichsdorf. Mit der heurigen Tour 2021, war das Ziel der Radfahrer, Geldbeträge für ein Kind aus Gramatneusiedl zu sammeln. Leider musste coronabedingt, die für die Weihnachtszeit geplante Spendenübergabe verschoben werden, aber am 21.01. war es endlich so weit. Zwei Vertreter der Bike for Charity Challenge Gruppe (Markus Schmeidl und David Trenk) besuchten den Verein Kinderstärken in Gramatneusiedl und überreichten gemeinsam mit dem Bürgermeister von Gramatneusiedl, Thomas Schwab den Spendenscheck in der Höhe von 1.500, -- an den Vereinsvorstand Andrea Ackerer-Keglovits. Der Spendenbetrag wird zur Gänze für ein bedürftiges Kindergartenkind aus Gramatneusiedl verwendet. Damit werden dringend benötigte Sprach- sowie Bewegungstherapiestunden für das Kind finanziert. Der Verein Kinderstärken hat sich auf die Therapie mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung spezialisiert. Die Jungs der Bike for Charity Gruppe freuen sich über die vielen positiven Rückmeldungen und planen bereits für Anfang des Sommers die nächste Spendentour. Sie würden sich über weitere Unterstützung für ihre Projekte aus der Bevölkerung sehr freuen, egal ob durch Sponsoring, Spenden oder ein Teil der Bike for Charity Challenge Radfahrer Gruppe. Näheres dazu können sie auf der Facebook Seite der Gruppe nachlesen https://www.facebook.com/BikeforCharityChallenge/