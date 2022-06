Indiana Jones ist schon eine coole Sau, wenn er sich mit Hut und Lederjacke an seine Peitsche über so manches Flammenmeer schwingt. Dabei kriegt er nebenbei auch noch das Mädchen, schickt die Bösewichte zur Hölle und bringt den Heiligen Gral in Sicherheit. Uli Wolf aus Schwechat hat einen Strohhut gegen die Sonne, schwingt sich manchmal zum benachbarten Henry Laden, um dort uralte Spiele zu ergattern und ja, das Mädchen hat er sich auch schon geschnappt. Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist es nur logisch, dass er sich auch für Archäologie und alte Dinge interessiert. Im Gegensatz zum oft grantelnden und etwas mürrischen Indy ist Uli ein stets gut gelaunter Kerl, mit dem man auch beim Interview seinen Spaß haben kann. Im Sommer veranstaltet er für alle Interessierten eine Schnitzeljagd, bei der man sogar einen "echten" Goldschatz abstauben kann. Ziemlich cool, wie ich finde.