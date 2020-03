Start der Serie: Wir lernen die Schwechat näher kennen. Der Leitfluss unserer Region stellt sich vor.

SCHWECHAT (les). Ohne sie würde es viele Orte wie Schwechat und Umgebung gar nicht geben. Sie ist der Ursprung der Zivilisation, versorgte die Menschen mit Wasser, Nahrung und Kraft. Auch heute noch ist sie die Lebensader unserer Region: unsere Schwechat. Die Flüsse des Landes sind Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten am und im Wasser. Aus ihrem Grundwasserbett kann Trinkwasser für die Region gefördert werden. Sie sind Naherholungsraum für die Menschen, doch sie sind dadurch auch unter Druck. Aus Hochwasserschutz oft in ein unnatürliches Bett gepresst, im Sommer durch wenig Niederschläge und Wasserentnahmen oft ein kleines Rinnsal.

In Schwechat mündet sie



Und auch die Nutzung als Freizeitparadies kann die Natur in Stress versetzen, wenn grundlegende Regeln nicht befolgt werden. Aus diesem Grund widmen die Bezirksblätter der Schwechat eine achtwöchige Serie. Wir werden den Fluss vorstellen, historische Vergleiche ziehen, die Wasserqualität unter die Lupe nehmen und uns auf die Spuren der Flussbewohner begeben. Wer sich mit seinem Fluss künstlerisch auseinandersetzt kann obendrein wertvolle Preise gewinnen (siehe Story rechts). Ihren Ursprung hat die Schwechat bei Schöpfl im Wienerwald. Einst als "Badener Bach" bekannt, zieht der Fluss seine Bahnen durch drei Bezirke. Über Baden, Klausen-Leopoldsdorf, Alland, Traiskirchen, Guntramsdorf, Laxenburg, Achau, Maria-Lanzendorf und Lanzendorf fließend, mündet das Gewässer nach insgesamt 62 Kilometern bei der namensgleichen Stadt Schwechat in die Donau.

Bei Baden ist sie stinkig



Der Name Schwechat stammt laut dem Deutschen Gewässernamensbuch aus dem Jahre 1058 und bedeutet übersetzt "Die Riechende", bzw. "Die Stinkende", was sich wohl auf die Zumündung schwefelhaltiger Quellen im Bereich der Stadt Baden erklären lässt.

Lesen Sie nächste Woche: So sah die Schwechat früher aus.