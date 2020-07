SPÖ Jugendakademie-Mentoringprogramm unterstützt junge Frauen am Weg in die Politik.

SCHWECHAT/PISCHELSDORF. Immer noch sind in der Politik Frauen unterrepräsentiert. Vor allem junge Frauen. Das Mentoringprogramm der SPÖ-Jugendakademie unterstützt junge, politisch interessierte Frauen. Die Pischelsdorferin Ariane Slavik nimmt am aktuellen Lehrgang der SPÖ-Jugendakademie teil. An ihrer Seite als Mentorin, Nationalrätin Katharina Kucharowits aus Schwechat.

Start als Wahlbeisitzerin

Ariane Slavik meint von sich selbst, dass der Schulunterricht ihr Interesse an der Politik erweckte. Sie machte sich ab diesem Zeitpunkt Gedanken, wie viel Einfluss Politik auf ihr Leben hat und in Zukunft noch haben wird. Speziell das Wahlrecht hatte es ihr angetan. Kein Wunder, existiert das Frauenwahlrecht doch erst seit 100 Jahren und musste von den Frauen erst hart erkämpft werden. Die Bundespräsidentenwahl 2016 brachte sie dann endgültig auf den Weg in die Politik. Sie engagierte sich bei dieser Wahl zum ersten Mal in ihrer Heimatgemeinde Pischelsdorf als Wahlbeisitzerin. Der nächste Schritt war dann die Teilnahme an den SPÖ-Bezirksfrauentreffen. Ariane ist nun fix in der SPÖ Ortsorganisation Götzendorf/Pischelsdorf engagiert. Auf Gemeindeebene unterstützt sie mit ihrer Tatkraft den Dorferneuerungsverein. Somit folgte dann die logische Konsequenz aus ihrem Handeln, ihre Kandidatur bei der Gemeinderatswahl 2020. Arianes Credo lautet: „Egal wie jung du bist, du kannst etwas bewirken!“

Abschlussprojekt im Herbst

„Genau so ist es. Ich freu mich deshalb ungemein, dass ich Ariane als Mentorin begleiten darf und freu mich aufs gemeinsame Politisieren, Denken und Werken. Und wir haben bereits begonnen und sind schon mittendrin.“, so Katharina Kucharowits, Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende. Bei regelmäßigen Treffen beraten Ariane Slavik und Katharina Kucharowits das Abschlussprojekt der jungen Teilnehmerin für die Jugendakademie. Außerdem geht’s darum, die politische Arbeit, ob im Parlament oder in unserem Bezirk kennenzulernen. Durch Sitzungen, Treffen mit politischen AkteurInnen oder durch politische Aktionen. Mehr wollen die beiden noch nicht verraten, im Spätherbst - zum Finale der Jugendakademie - soll dann das Abschlussprojekt präsentiert werden. Soviel kann aber gesagt werden - „Es beschäftigt sich mit Errungenschaften der Vergangenheit und deren Auswirkungen auf heute. Und es betrifft unser aller Leben“, so Ariane Slavik und Katharina Kucharowits unisono abschließend. Fazit: Bleiben wir gespannt.

Bericht: SPÖ Bezirk Bruck