BEZIRK. Mit einer neuen Broschüre bietet der NÖAAB aktuell eine umfassende Zusammenstellung und Übersicht zu kompetenten Kontaktstellen für Menschen, die Hilfe bei der Arbeitssuche brauchen oder Fragen zur Qualifizierung haben. Der neue Servicefolder ist in gedruckter Form aber auch digital auf der Homepage als Flipbook verfügbar. „Das letzte Jahr hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt und nach wie vor bleiben aufgrund der Pandemie viele Unsicherheiten bestehen. Der NÖAAB möchte gerade in dieser fordernden Phase betroffenen Menschen, die arbeitssuchend sind oder sich weiterbilden wollen, Perspektiven geben. Mit der neuen Broschüre können wir Auskunft geben, zu vielen Fragen die im Bereich Arbeitssuche und Weiterbildung auftauchen. Unser Ziel ist es zu informieren, zu servicieren und die Betroffenen mit den richtigen Stellen vernetzen zu können“, so NÖAAB Bezirksobfrau Christine Besser.

Arbeit und Perspektiven

Die Menschen und Arbeit GmbH hat zahlreiche Beschäftigungsprojekte wie „Jobstart“ für Berufseinsteiger, „Jobchance“ für die über 50-Jährigen oder „0-Handicap“ für Menschen mit Beeinträchtigung, um nur wenige davon aufzuzählen. Zusätzlich bietet die Menschen und Arbeit GmbH an 90 Standorten in Niederösterreich Bildungsberatungen an, für diejenigen die Unterstützung brauchen, um für sich den richtigen Weg zu finden. Die Broschüre bietet einen guten Gesamtüberblick über die aktuellen Projekte. Auch die Lehrlingsoffensive des Landes Niederösterreich und Fördermöglichkeiten für Lehrlinge sind enthalten, sowie Infos zum Kompetenzkompass. „Unsere Aufgabe als NÖAAB ist es, den Menschen in jeder Lebenslage zu helfen. Mit unserer Service-Broschüre „Arbeit und Perspektiven“ wollen wir Informationen und Tipps geben, wie die Auswirkungen der Krise persönlich besser zu meistern sind und wie man sich auf einen kommenden Aufschwung bestens vorbereiten kann. Sie soll den Menschen eine Hilfestellung in den unterschiedlichsten beruflichen Lebenslagen geben, sei es im aktiven Berufsleben, bei beruflicher Entwicklung und Weiterbildung, bei der Arbeitssuche, aber auch hinsichtlich Karenzberatung, sowie mit Tipps zur mentalen Gesundheit, Orientierungshilfe bei psychischen oder finanziellen Sorgen und Unterstützung durch das Land Niederösterreich“, so auch LAbg. Gerhard Schödinger.