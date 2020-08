Im Bezirk Bruck an der Leitha wird sauberer Strom für 315.066 Haushalte erzeugt .

BEZIRK BRUCK AN DER LEITHA. „Seit 2015 decken wir in Niederösterreich unseren Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie. Im Klima- und Energiefahrplan haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Energie, die wir aus der Sonnenkraft erhalten, zu verzehnfachen. Jene aus der Windkraft soll verdoppelt werden. Gleichzeit soll es in Niederösterreich 36 Prozent weniger Emissionen geben“, berichtet LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und betont: „Jede einzelne Gemeinde und jeder Bezirk ist Teil des großen Ganzen. In Niederösterreich ziehen wir beim Klimaschutz an einem Strang.“

Klima- und Energiezukunft

„Die Zukunft unserer Energieversorgung liegt in den erneuerbaren Energien. Wasser, Sonnenlicht, Windkraft und Erdwärme helfen uns, sauberen und nachhaltigen Strom zu produzieren und gleichzeitig das Klima zu schützen. Das ist wichtig für die Klima- und Energiezukunft Niederösterreichs. Im Bezirk Bruck/Leitha erzeugen 1.777 Photovoltaikanlagen, 203 Windräder, 3 Biomasse- und 11 Kleinwasserkraftwerke sauberen Strom für 315.066 Haushalte. Das hilft dem Klima, erzeugt Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze in unserer Region“, informiert LAbg. Bgm. Gerhard Schödinger über die aktuellen Entwicklungen im Bezirk Bruck/Leitha.