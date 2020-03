Ein klares Votum für den alten und neuen Bürgermeister Thomas Ram: Nach den überwältigenden Wahlsieg seiner unabhängigen Liste RAM wurde in Fischamend am Montag, 09.03.2020 der Gemeinderat angelobt und die neue Stadtrat-Regierung präsentiert.

Überragendes Wahlergebnis

Mehr als 75 Prozent der 3.189 abgegebenen Stimmen und somit 20 der 25 Mandate konnte die Liste RAM für sich verbuchen. Nicht nur dieses Ergebnis ragte bei den Wahlen landesweit hervor. Auch die 1.294 Vorzugsstimmen für Thomas Ram stel-len eine Top-Marke in NÖ dar. Über 40 Prozent aller Wahlberechtigten bekundeten direkt ihr Ja zur bisher geleisteten Arbeit des Stadtchefs. Die Gemeinderäte wählten Ram mit 20 von 25 Stimmen zum Bürgermeister. Josef Jäger wurde mit 23 von 25 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Der bisherige Vizebürgermeister Gerald Baumgartlinger wird zukünftig als Bürgermeisterstellvertreter weiterhin den Bürgermeister unterstützen und ihn bei öffentlichen Anlässen vertreten.

Taschner neue Stadträtin

Eine neues Gesicht bei den Stadträten ist Astrid Taschner. Das bisherige Team Mi-chael Burger, Thomas Bäuml, Gerald Baumgartlinger, Josef Jäger und Jürgen Punz setzt seine Arbeit fort. Die Wahl der Stadträte und alle weiteren Abstimmungen wur-den einstimmig abgehalten. Das ist laut Bürgermeister Ram ein gutes Zeichen für die weitere Zusammenarbeit. Die Liste Schuh, die mit 3 Mandaten vor die SP mit 2 Sitzen gerückt ist, übernimmt auf Vorschlag von Bürgermeister Ram den Vorsitz des Prüfungsausschusses.

„Erfolgreichen Weg fortsetzen“

Bürgermeister Thomas Ram lobte vor Dutzenden anwesenden Interessensvertretern und Besuchern auch den parteiübergreifenden Weg für Fischamend: „Die Wahl zum Bürgermeister nehme ich mit Demut an. Ich werde mit meinem Team Fisch-amend weiter nach vorne bringen und freue mich schon auf die Fortsetzung der harmonischen Zusammenarbeit im Gemeinderat.“