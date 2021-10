Kleinneusiedls 'Kleine Wölfe' fegen Ebergassing vom Platz

KLEINNEUSIEDL. Als unaufhaltsame Kraft entpuppt sich die U11-Mannschaft des ASK Kleinneusiedl. Die 'Kleinen Wölfe' spielen aktuell eine Meisterschaft in der JHG Südost im Unteren Playoff und sind seit Beginn der Saison ungeschlagen. Mit 15 Punkten führen sie die Tabelle mit großem Abstand auf den Zweitplatzierten Brunn am Gebirge (9 Punkte) an. Auch beim letzten Spiel machten die Jungkicker mit ihren Gegnern vom SC Ebergassing kurzen Prozess. Nach dem 1:0 in der ersten Minute durch Vicky Bernel, das einzige Mädchen im Team, folgten noch insgesamt 19 Tore für die Jungwölfe. Matthias Eisenkölbl, Antonio Rios Llanos, Henrik Ranftl, Alexander Pelz, Frano Marsic, Raphael Resch, Tobias Kammlander, Luca Kraxner und Jonas Leitner punkteten ebenfalls mehrfach und fegten ihre Gegner mit 20:0 souverän vom Platz.