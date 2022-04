Der erste Verfolger USC Perchtoldsdorf leistete sich ein mageres 0:0 gegen den SC Haslau.

MARIA-LANZENDORF. Damit hatte der Tabellenführer Maria Lanzendorf gegen Hainburg alle Trümpfe in der Hand. Ein Sieg und die Emerschitz-Elf hätte sich endlich ein wenig absetzen können. "Dennoch war uns klar, dass heute keine Vorentscheidung fällt. Es sind noch zahlreiche Punkte zu vergeben", so Maria Lanzendorfs Coach. Doch Gegner Hainburg machte diesen Gedankenspielen sowieso einen Strich durch die Rechnung.

Startphase bringt nichts ein

Engagierte Hausherren übernahmen zwar vom Anpfiff weg das Kommando, doch Pavol Bures und Sasa Pantic vergaben die ersten Hochkaräter. Die Gäste waren konzentrierter und konnten die ersten beiden Möglichkeiten gleich in Zählbares verwandeln. Erst traf Andrej Semjan, kurz darauf Ferdi Akgündüz. Doch der Tabellenführer gab sich nicht geschlagen. Pantic schlug kurz vor und kurz nach der Pause zu und egalisierte die Hainburger Führung. Jetzt drängten die Gastgeber auf die Führung, trafen aber zweimal die Stange und liefen in gefährliche Konter. Zweimal ließ sich die Maria Lanzendorfer Abwehr einfach ausspielen, zweimal düpierte Ozan Erkoc den Heim-Goalie. Die Emerschitz-Elf wirkte geschockt, Joker Philipp Anton stellte am Ende sogar noch auf 5:2.