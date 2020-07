Die Stadt unterstützt bei Miete oder Pacht und Schanigarten-Betreiber.



SCHWECHAT. Wirtschaftstreibende und Vereine, die von der Corona-Krise getroffen wurden, erhalten von der Stadtgemeinde Schwechat Hilfe bei Miete, Pacht und Umlagen.

Zahlreiche Institutionen betroffen

Im eigenen Bereich hilft die Gemeinde, wo sie kann. Das galt für gefährdete Privatpersonen ebenso, wie für Wirtschaftstreibende, die von der Corona-Krise betroffen sind oder waren. So wurde den insgesamt sieben Betreibern von Schanigärten eine Subvention in Höhe der Gebrauchsabgabe für die Gärten in der Zeit des zweimonatigen Lockdowns gewährt. Bis zum 31. August dieses Jahres wird dann noch die Hälfte der Gebrauchsabgabe subventioniert. Weiters wurden zahlreiche Mieten und Pachten für gemeindeeigene Objekte in denen Geschäftslokale, Gasthäuser bzw. Sport- und Kulturvereine eingemietet sind, im Zeitraum des Lockdowns zur Gänze erlassen, darüber hinaus bis Ende August auf die Hälfte reduziert.