Moderne Schlafkabinen als Rückzugsort für Passagiere

FLUGHAFEN. Arbeitsplatz, Chillout-Lounge oder vollausgestatteter Schlafplatz – ein neues Service am Flughafen Wien schafft noch mehr Komfort für Passagiere: Im Terminal 3 stehen Reisenden mietbare Schlafkabinen vom italienischen Start-up Zzzleepandgo zur Verfügung. Die insgesamt 16 „Smart Lounges“ bieten auf jeweils 3m² einen exklusiven Ruheort um zu arbeiten, zu entspannen oder zu übernachten. Ausgestattet sind die Schlafkabinen mit einer bequemen Liegefläche, Strom- und USB-Anschlüssen, gratis W-Lan, sowie Ablageflächen und einem ausklappbaren Tisch. Außerdem verfügen alle Kabinen über ein Multimedia Entertainment System, mit dem Filme und Musik gestreamt sowie Belüftung, Licht und blickdichte Vorhänge gesteuert werden können. Buchbar sind die Smart Lounges von Zzzleepandgo stunden- oder tageweise vorab via Website oder vor Ort. Alle Kabinen werden regelmäßig gereinigt und die Beherbergung von Gästen erfolgt nach den in Österreich geltenden COVID-19-Regelungen.

„Allen Reisenden bieten wir ab sofort ein neues und komfortables Serviceangebot im Terminal: Passagiere mit längerem Flughafen-Aufenthalt können die Wartezeit nun entspannt und in Ruhe in einer modernen Schlafkabine von Zzzleepandgo überbrücken. Mit dem Start des Sommerflugplans wird auch die Zahl der Reisenden am Flughafen Wien deutlich zunehmen und wir freuen uns, wenn sich dann mehr Fluggäste von den Vorteilen des Zzzleepandgo-Angebots überzeugen“ sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Wir freuen uns sehr, den Betrieb auf einem technisch so fortschrittlichen und modernen Flughafen wie Wien aufzunehmen und Passagieren hier ein neues Service und noch besseres Reiseerlebnis bieten zu können. Wir möchten Herrn Jäger und dem gesamten Team für die Gelegenheit und die Unterstützung danken“, sagt Filippo Schirmo, COO und Business Developer von Zzzleepango.