BEZIRK. Die Gastronomie ist von den Folgen der Corona-Krise besonders betroffen. Mit einer gemeinsamen Aktion unterstützen nun die SPÖ Bezirk Bruck/Leitha und der sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) des Bezirks, die Gastronomie mit roten Fleecedecken. Der Aufdruck der Decken ist für die SPÖ und dem SWV genau das, was nun in der Gastronomie gebraucht wird: „Soziale Heizdecken“ und diese werden die Gäste an kühleren Tagen in der Outdoor-Gastronomie wärmen. SPÖ-Bezirksvorsitzender Rainer Windholz, der Bezirksvorsitzende des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Bezirk Bruck/L., Bürgermeister Gerhard Weil und Wirtschaft- und Finanzstadtrat Josef Newertal, übergaben anlässlich der Wiedereröffnung der Gastronomie die roten Decken an die Gastronomen in der Bezirkshauptstadt Bruck/L. „In diesen herausfordernden Zeiten möchten wir mit unserer Decken-Aktion Solidarität mit unserer lokalen Gastronomie zeigen“, erklären Windholz, Weil und Newertal die Idee der SPÖ und des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes.