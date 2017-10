15. „NÖ Tage der offenen Ateliers“

09.10.2017, 10:26 Uhr

SCHWECHAT. Am 14. und 15. Oktober öffnen rund 1.100 bildende KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen in ganz Niederösterreich bei den 15. „NÖ Tagen der offenen Ateliers“ ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten für das interessierte Publikum. Dabei stehen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie ebenso im Rampenlicht wie Film, Modedesign, Textil-, Schmuck- und Schmiedekunst. Die TeilnehmerInnen an dieser größten Gemeinschaftssaustellung Österreichs laden nach dem Motto „Kultur vor der Haustür“ zum Besuch ein und sich mit Kunst auseinanderzusetzen. In Schwechat sind dies Karl Martin Sukopp und der Kulturverein Wallhof.

Karl Martin Sukopp (Hammerbrotgasse 1a)14. Oktober 2017 - 14 bis 18 Uhr15. Oktober 2017 - 10 bis 12 Uhr15. Oktober 2017 - 14 bis 18 UhrMalerei und GrafikKulturverein Wallhof (Wallhofgasse 1)15. Oktober 2017 - 14 bis 18 Uhrbildende Kunst