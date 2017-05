Bravo: Baier holt NÖ-Gartenaktion nach Schwechat

05.05.2017, 11:20 Uhr

Mobile Hochbeete

Tipps für Hobbygärtner

In mobilen Hochbeeten werden die Bepflanzung, die naturnahe Pflege, das Wachstum und die Ernte veranschaulicht. „Schwechat unternimmt viel, um die Stadt zu begrünen. Die ,Garten on Tour‘ bietet den Menschen die Möglichkeit, in das Garteln hineinzuschnuppern. Zusätzlich zum mobilen Grün für die Bevölkerung prüfen wir die Kriterien, um eine ,Natur im Garten‘-Gemeinde zu werden und damit unsere Grünräume in Zukunft ohne Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf zu pflegen“, so Schwechats SP-Bürgermeisterin Karin Baier.Für die eigene Wohlfühloase vor der Haustüre bietet „Natur im Garten“ Hobby- und Profigärtnerinnen und –gärtnern im kommenden Jahr ein umfangreiches Beratungsangebot. Neben Informationsbroschüren, Tipps zu passenden Bepflanzungsmöglichkeiten sowie fertige Gestaltungspläne für Schattenbalkone, Sonnenbalkone bzw. Terrassen wird es ein Starterpaket für Balkon- und Terrassengärten geben. Dabei wird „Natur im Garten“ den besonderen städtischen Standortbedingungen an die Pflanzen, aber auch den Bedürfnissen der Gärtnerinnen und Gärtner hinsichtlich gärtnerischem Vorwissen und unterschiedlichen zeitlichen Ressourcen für die Pflege gerecht.Nähere Infos finden Sie HIER