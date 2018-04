Buchpräsentation Johann Allacher: Der Knochentandler

29.04.2018, 10:53 Uhr

Der übermütige Bummelstudent Erki Neubauer ist zurück - doch er verträgt nicht mehr so viel wie früher. Nach einer durchzechten Nacht erwacht er schwerverkatert in seinem Bett und blickt in die leeren Augenhöhlen eines Totenschädels.Erki beginnt Fragen zu seinem mysteriösen Gast zu stellen und stört damit die Kreise des Knochentandlers.Dienstag, 08. Mai 2018, 19:30 UhrStadtbücherei Schwechat, Wiener Straße 23aEintritt frei Spende zugunsten PSZ Beartungszentrum Schwechat