25.07.2017, 16:04 Uhr

Dafür wachsen sie jetzt ,,Der Sonne entgegen" und sind schon an die 4m hoch, mit herrlichen Blüten in den Farben : Gelb, Gelb-Orange und Dunkel-Weinrot !!!Nach dem Abblühen warten schon die Singvögel auf die köstlichenSonnenblumenkerne und meine gefiederten Freunde werden im Winter in einemselbstgebauten Vogel-Blockhaus selbstverständlich kulinarisch weiterbetreut !!!