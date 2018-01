Die Freiheit nehme ich mir......

05.01.2018, 23:45 Uhr

Ich kann Stunden am Rechner verbringen um meine Bilder so zu gestalten wie sie mir gefallen. Oft benütze ich dazu Bilder die ich im Archiv finden und die ich schon vor längerer Zeit gemacht habe.Vieles kann ich nach meinen Gedanken nach verändern aber es bleibt doch immer das selbe Bild, so wie ich es gesehen habe.Man kann der Gestaltung freien Lauf lassen, sich mit Licht, Farben und Schatten spielen.Drei Bilder vom gleichen Motiv und am selben Standort gemacht, möchte ich Euch hier nach der Bearbeitung zeigen;Bild 1 Eine schwarzweiß Aufnahme in der Nacht von der Karlskirche.Bild2 Die gleiche Aufnahme als antik-vergilbtes Bild im LR erstellt.Bild3 zeigt eine Aufnahme im sogenannten Nassplattenverfahren.LG Kurt