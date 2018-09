müder Spätsommer

15.09.2018, 19:24 Uhr

Auf Kiesgruben zeigen sich hartgesottene Blumenkinder, die wohl schnell aufblühen, wenn es mal regnet und ansonsten wochenlang warten können bis ein Tröpfchen fällt ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden.Eine kleine Hubertuskapelle wird schön herausgeputzt, denn bald wird sie aufgesucht werden. Das Nachmittagslicht viel so heimelig durchs Westfenster, aber das Bild vom Hirschen mit dem Holzbalken zwischen seinem Geweih wollte ich nicht aufnehmen, ja fällt denen nicht mal nicht was moderneres ein als immer diese holperigen Mittelaltermalereien?