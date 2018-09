23.09.2018, 17:28 Uhr

Schäfchenwolken, dicht und klar umrissen in Bändern und Wellen zeigen an, dass ein Schwall feuchtwarmer Luft aus Südwest mit der ankommenden polaren Luft aus Nordwest bald einen Walzer der es in sich hat tanzen wird. Kein Wunder, dass der in und um Wien stattfinden wird. Den müssma meistern!!