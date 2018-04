CRAZY SHOE AWARD 2018

29.04.2018, 08:55 Uhr

„Im Schuhmacherhandwerk gibt es so

viel kreatives Potenzial. Diesen Ideenreichtum und das Können unseres Berufsstandes zeigt

der ‚Award for the Crazy Shoe‘“, sagte Snajdr.

Der verrückteste Schuh Europas wurde gekürt – von der vielleicht lustigsten Jury desJahres! 25 Designer haben für diesen Preis eingereicht, der bereits zum elften Mal vonder Landesinnung Wien der Schuhmacher vergeben wurde. Beim Finale, das am 26.April am Abend in Wien stattfand, trug Julia Suppanz‘ Bienen-Schuh „Queen Bee“ denSieg davon, vor „Ikarus“ von Heinz Müller aus Spittal/Drau und „Der rote Leisten“ vonKonrad Kolkwitz, wie die Siegerin ebenfalls aus Deutschland. Auchniederösterreichische und Wiener Wettbewerbsbeiträge bezauberten das Publikum.Die Teilnehmer stammten heuer aus fünf Ländern: Österreich, Deutschland, Finnland,Frankreich und Russland. Nach einer Vorauswahl wurden 15 Wettbewerbsbeiträgeim Rahmen einer unterhaltsamen Show von den Designerinnen und Designern persönlich amCatwalk vorgeführt. Die Schuhmacherinnen und Schuhmacher investierten für ihreEinzelstücke, die in Handarbeit gefertigt wurden, bis zu 250 Arbeitsstunden pro Paar!Prominente Juroren liebten verrückteste SchuheWer hat die originellsten Schuhe? Schauspielerin Katharina Stemberger, Moderator DieterChmelar und Modeschöpfer La Hong hatte ebenso die Qual der Wahl wie ModejournalistinBrigitte Winkler und Innungsmeister Mirko Snajdr.Schauspielerin Katharina Stemberger erzählte von ihrer Großmutter, die 35 Paar Schuhemit jeweils passenden Taschen besaß. Auch Dieter Chmelar, der mit Ehefrau Brigittegekommen war, kann einem gewissen Schuh-Fetisch etwas abgewinnen: „Auch Schuhe, mitdenen man nur Platz nehmen kann, haben etwas zauberhaftes. Ich liebe Liegeschuhe“,bekannte er freimütig.Weitere prominente Gäste wie Tanzschul-Chefin Yvonne Rueff oder WirtschaftskammerWien-Vizepräsident Alexander Safferthal waren ebenfalls zum „Crazy Shoe“ gekommen.„Mit Christian Louboutin kann man an einem Abend wie diesem sagen, die Schuhmacherwürden es nicht gerade als Kompliment empfinden, wenn der erste Gedanke beim Anblickder Schuhe wäre: Oh, die sehen aber bequem aus“, kommentierte Safferthal launig.