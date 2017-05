Spatenstich: Traum wird wahr

07.05.2017, 18:49 Uhr

Was vor wenigen Monaten noch als kühne Idee einiger Idealisten gehalten wurde, wird nun Realität.

GRAMATNEUSIEDL (mue). Der Verein PferdeStärken bricht auf zu neuen Ufern. Neben der Reittherapie, die seit vielen Jahren für strahlende Kinderaugen und unglaubliche Fortschritte in der Entwicklung sorgt, will sich der Verein künftig in einem eigenen Kompetenzzentrum in Gramatneusiedl auch ganz speziell um Kinder mit einer Autismus-Diagnose kümmern. Vereinsobfrau Andrea Keglovits-Ackerer strahlte: "Durch die Hilfe von vielen treuen Unterstützern möglich gemacht, fiel mit dem Spatenstich der Startschuss für KinderStärken, ein in Österreich bisher einzigartiges Projekt. Auf die Beine gestellt von einer Hand voll engagierter Idealisten, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt."

Großzügige SponsorenVon Edith Klingohr (Seitenblicke Fa. Interspot) und Eva Radinger (GF Licht ins Dunkel) wurde symbolisch ein Scheck über € 150.000 überreicht. Natürlich waren auch Marion und Alexander Thaller (GF SanLucar, Hauptsponsor), Erika Sikora (Bgm. Gramatneusiedl), GGR Thomas Schwab, Helmut Hums (Bgm. Mitterndorf/F.), sowie Vertreter der ausführenden Firmen dabei. Berührende Worte fand Martin Stempfel, der stellvertretend für alle betroffenen Eltern und Kinder dem Verein für den unermüdlichen Einsatz dankte. Andrea Keglovits-Ackerer weiters: "Wir suchen noch Mitarbeiter bzw. Therapeuten für unser Team." Info: Verein Pferdestärken