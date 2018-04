ASFINAG: Bis Ende Juni Sperre B9 Hainburger Straße Richtung Hainburg/Bratislava

26.04.2018, 14:46 Uhr

Einbahnführung B9 für Umbau A 4 Anschlussstelle Fischamend

(red) Ab Mittwoch, 2. Mai, bis voraussichtlich Ende Juni sperrt die ASFINAG die B9 Hainburger Straße in Fahrtrichtung Hainburg/Bratislava. Die Fahrtrichtung Fischamend/Flughafen bleibt befahrbar. Diese Einbahnführung der B9 ist notwendig für die Umgestaltung der Anschlussstelle Fischamend auf der A 4 Ost Autobahn. Auf der B9 – im Zufahrtsbereich zur A 4 – errichtet die ASFINAG zwei neue Kreisverkehre und saniert den gesamten Fahrbahnaufbau der B9. Für die Sperre der Hainburger Straße sind Umleitungsstrecken für Lkw und Pkw eingerichtet.Beschilderte UmleitungenFür Fahrzeuge über 3,5 Tonnen hat die ASFINAG in Fahrtrichtung Hainburg/Bratislava folgende Umleitung eingerichtet:· Von der Kreuzung B9/B60 Leitha Straße im Gemeindegebiet Fischamend in Richtung Margarethen am Moos bis zum Kreisverkehr B10 Budapester Straße/B60· Weiter über die B10 in Richtung Bruck/Leitha bis zum Kreisverkehr B10/B211 in Bruck/Leitha· Von hier über die B211 Richtung Petronell/Carnuntum bis zur Kreuzung B9/B211 in Petronell/CarnuntumDie kleinräumige Umleitung – für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen – führt über die Marco-Polo-Straße, weiter über die Marcotelstraße zur alten L166 Bruckerstraße in Richtung Osten (bis zur Güterwegabzweigung vor der Eisenbahnkreuzung) und danach entlang dem Güterweg bis zur Einmündung in die B9.Alle Umleitungsstrecken sind vor Ort beschildert.