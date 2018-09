Bäume weg, Polizei und Radar her: Todsünden ausmerzen auf der B10

08.09.2018, 18:33 Uhr

B10 eine Fehlplanung

Leserinnen und Leser, Userinnen und User haben eine Menge Gründe (siehe Leserbriefe) genannt, warum die B10 so gefährlich ist – und leider immer schon war. Für Grüne wahrscheinlich nicht schön zu hören, aber über die Worte von Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl sollte man schon nachdenken. "Warum ist die B10 eigentlich eine Allee und rundherum auf den Feldern sieht man keinen einzigen Baum?", stellt der SP-Ortschef in den Raum.

Gegen Baum gekracht

Mehr Polizei

Mautsünder unterwegs

Radarboxen gefordert

Seine Meinung basiert auf der Bilanz, wonach die meisten Todesopfer durch einen Crash in einen Baum zu beklagen sind. In der Tat ist die b10 gesäumt von Bäumen direkt neben der Fahrbahn. Auch das achtjährige Mädchen starb infolge der Wucht beim Aufprall. Also, Bäume weg?Die meisten Lenker beklagen sich über das Verhalten vieler Autofahrer, die rücksichtslos auffahren und oft waghalsige Überholmanöver riskieren, bei denen man als Überholter schwer ins Schwitzen kommt. Der Ruf nach mehr Polizeikontrollen bezieht sich natürlich auch auf das Tempo. Raser lassen sich so richtig gehen. Und das trotz unübersichtlicher Kuppen oder schlechter Sicht.Ebenfalls in die Kompetenz der Polizei fallen ausländische Lkw, die einen Abzweiger von der S1 in Richtung Osten nehmen, um die Steuerzahler um die Maut zu prellen. Zudem sind die Schwerlaster eine immanente Gefahr bei Überholmanövern. Christian Gratzer vom VCÖ ordert ebenfalls schärfere Kontrollen des Lkw-Verkehr: "Die Region erstickt bereits am stark steigenden Lkw-Aufkommen auf der S1 und A4."Gefordert werden auch fixe Radarboxen in den heiklen Bereichen. In den 70er-Zonen auf der Strecke zwischen Schwadorf und Schwechat wollen viele Tempobolzer nicht vom Gas. Das Einbiegen aus Rauchenwart wird oft zum russischen Roulette.