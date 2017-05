Geburtstagsständchen für neunjährige Klara vor Kaserne

02.05.2017, 18:55 Uhr

Gemeinderätin Claudia Hofbauer: "Auch wenn der Wettergott es nicht so gut meinte und so gar nicht die fröhliche Stimmung der Teilnehmer wiedergeben wollte, war es ein schöner Vormittag unter vielen lieben Menschen. Vielen Dank an Franz Prendl und die Pellendorfer Bauern für die tolle Organisation und vielen Dank an Franz Kowatschek für die ausführlichen Informationen entlang der Strecke!"