Gramat: Zuerst Lkw geklaut und dann Bagger gestohlen

01.05.2017, 11:04 Uhr

Alles in einer Nacht: In Enzersdorf/F. Lkw gestohlen und damit in Gramatneusiedl Minibagger abtransportiert.

Der angeklagte 43-j. Kroate Nikica J. leugnete trotz erdrückender Indizien dreist: Ihm wurde vorgeworfen, zunächst in Enzersdorf/F. einen Lkw gestohlen und mit diesem von Baustellen in Gramatneusiedl bzw. Achau zwei Minibagger abtransportiert zu haben. Was er übersah: Ein Bagger war mit einem GPS-Ortungssystem ausgerüstet. In beiden Baggern wurden DNA-Spuren des Angeklagten sichergestellt.Zu einer im Oktober 2016 erfolgten Verurteilung zu zwei Jahren (ebenfalls wegen Baggerdiebstählen) setzte es jetzt eine Zusatzstrafe von weiteren zwei Jahren.