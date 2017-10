Ideen für die Grünspange

08.10.2017, 11:54 Uhr

Rege Diskussion

Am Samstag, den 30. September fanden sich Vertreterinnen des Planungsbüros Martina Jauschneg, STR DI Simon Jahn und des Rathauses am Verbindungsweg zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Frauenfeld ein. Es ging um die Präsentation von Begrünungsflächen entlang dieser Verbindung. Bald stellten sich auch Bewohnerinnen der umliegenden Häuser ein, es entstand eine rege Diskussion, in der die Pläne durchaus auch kontroversiell besprochen wurden.