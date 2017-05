Krankenkasse: Handysignatur für Versicherte

12.05.2017, 13:20 Uhr

Neues Modell kommt bei Flughafen-Mitarbeitern gut an

Neuer moderner Service der Krankenkasse am Flughafen Wien-Schwechat: NÖGKK-Berater Ivan Mescic war auf Einladung des Flughafen-Angestelltenbetriebsrats vor Ort, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Flughafens die Handy-Signatur freizuschalten. Damit haben NÖGKK-Versicherte einen gesicherten Zugang zu ihren persönlichen Services. „Ob Rechnungen einreichen, Bestätigungen, Anträge und Infos für Versicherte – das können Sie schnell und bequem via Computer erledigen“, erklärte NÖGKK-Service-Center-Leiterin Silvia Dolezal. „Damit haben Kunden umfangreichen Service und vielseitige Hilfestellung – ortsunabhängig und rund um die Uhr. Wir bauen unser Online-Service massiv aus. Von der Adressänderung bis zur Wochengeldbestätigung. Vom Antrag auf das Kinderbetreuungsgeld bis zur Bestellung eines Urlaubskrankenscheins. Das alles geht über das Serviceportal der Sozialversicherung „Meine SV“ jetzt auch online.“ Infos bekommen Kundinnen und Kunden im nächsten Service-Center in Schwechat, unter 050899-6100 sowie im Internet HIER