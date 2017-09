Mikl-Leitner verleiht Musikverein Moosbrunn "Gold"

27.09.2017, 17:27 Uhr

Ehrenpreis von Mikl-Leitner

Am 25. September dankte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, im Haus der Musik in Grafenwörth, in einer Festrede allen anwesenden Musikerinnen und Musikern, überreichte Bezirkskapellmeister Peter Kreuz und Obmann Johann Kreuz im Beisein von Bürgermeister Gerhard Hauser den Ehrenpreis, bedankte sich für deren Einsatz und wünschte weiterhin viel Erfolg bei ihrem musikalischen Wirken.