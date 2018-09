Pendler: "Schleichweg" zwei Monate gesperrt

14.09.2018, 16:29 Uhr

Sperre der A22-Auffahrt auf Brigittenauer Brücke Richtung Handelskai

Fahrbahnbelag und Auffahrt saniert

Bei Stau auf der Donauuferautobahn ist die Brigittenauer recht beliebt als Abstecher via Handelskai in Richtung Kaiserebersdorf und Mannswörth. Da ist jetzt zwei Monate Pause.Ab Montag, 17. September, ab 22 Uhr, bis Freitag,21. Dezember ist in Fahrtrichtung A23 die Auffahrt von der Donauuferautobahn auf die Brigittenauer Brücke Richtung Handelskai gesperrt. Die Umleitungen für diese vierzehn Wochen dauernde Sperre führen über die Floridsdorfer Brücke oder über die Reichsbrücke. Die Umleitungsmöglichkeiten sind beschildert. In dieser Zeit werden diese Auffahrt und der Fahrbahnbelag saniert.