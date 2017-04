Schwechat: Die nächste blaue Zone

25.04.2017, 19:29 Uhr

Nach Favoriten soll auch in Simmering das Parkpickerl eingeführt werden. Schwechat muss jetzt reagieren.

Das Parkpickerl in Favoriten betrifft zwar in erster Linie Leopoldsdorf, doch mit Einführung der blauen Zone im September weichen Tausende Pendler ins benachbarte Simmering – und auch nach Schwechat aus.Simmering wird nachiehen. Wie, ist noch unklar. Im Voraus wurden bereits drei Zonen festgelegt, in denen eine Einführung möglich wäre (siehe Plan). In landwirtschaftlichen Gebieten wie der Simmeringer Haide, am Zentralfriedhof und in gewerblichen Zonen wird die Parkraumbewirtschaftung nicht kommen. Hier ist, wie eine Erhebung des zuständigen Magistrats ergeben hat, grundsätzlich kein Bedarf gegeben. Ab Mai wird unter den Simmeringern abgestimmt.Schwechat reagiert. "Derzeit lässt die Stadtgemeinde Schwechat von der TU Wien erheben, welche Auswirkungen die Einführung des Parkpickerls in Favoriten und Simmering in Schwechat hat. Untersucht werden auch unsere Kurzparkzonengebiete. Maßnahmenvorschläge sind auch Teil dieser Studie", so die grüne Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn. Bürgermeisterin Karin Baier: "Ich werde mit Bezirksvorsteher Paul Stadler die Auswirkungen auf Schwechat besprechen."Möglich ist eine Park&Ride-Anlage für Pendler beim Multiversum (und dichtere S7-Intervalle). Kledering ist wegen der Anbindung zum Hauptbahnhof ebenfalls "gefährdet".