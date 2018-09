Schwechat: NÖ-Talenteschmiede startet ins neue Semester

21.09.2018, 19:39 Uhr

Für 6- bis 19-Jährige geeignet

Kooperation mit Partnern aus Region

Großer Wert wird in den verschiedenen Talentförderangeboten auf kreative Zugänge und Experimente, die für Spaß und Spannung sorgen sollen, gelegt. Geleitet werden die Angebote von Fachexperten, Pädagogen und Wissenschaftern, die die jeweiligen Inhalte für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren ansprechend aufbereiten.Als eine von insgesamt 18 NÖ-Talenteschmieden in ganz NÖ hat sich die Talenteschmiede Schwechat in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus der Region auch über die landesweit 923 Talentförderangebote hinaus der gezielten Förderung junger Menschen verschrieben. Oberstes Ziel der NÖ-Talenteschmiede ist demnach die Schaffung eines Klimas, in dem individuellen Begabungen offen und positiv begegnet wird und in dem individuelle Stärken gesamtgesellschaftlich als Bereicherung und Chance für Neues gesehen werden.Nähere Informationen zu den Talentförderangeboten findet man HIER

Die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2018/2019 ist ab sofort möglich.