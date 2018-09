Schwechat: Über 2000 Panneneinsätze wegen Hitze

16.09.2018, 16:33 Uhr

Hitze so schlimm wie Kälte

"Was viele nicht wissen: Hitze setzt Fahrzeugen genauso zu wie große Kälte", erklärt Hannes Renner, ÖAMTC-Stützpunktleiter in Schwechat. Die gelben Engel mussten von 1. Juni bis 31. August zu rund 173.200 Einsätzen in ganz Österreich ausrücken. Im Schnitt verzeichnete der Club damit über 1.800 Einsätze pro Tag. Der Abschleppdienst des Mobilitätsclubs kam insgesamt über 68.000 Mal zum Einsatz.

NÖ-weit im Sommer 450 Einsätze am Tag

„In Niederöstereich leisteten die Gelben Engel in den Sommermonaten 33.000 mobile Pannenhilfen und 9.000 Abschleppungen. Das entspricht im Durchschnitt über 450 Einsätzen pro Tag“, erklärt Renner.