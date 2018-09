Staugefahr durch Demos

07.09.2018, 17:09 Uhr

3.000 Teilnehmer erwartet

Marsch durch die City

Immer wieder Straßensperren

Ab ca. 14.30 Uhr werden bis zu 3.000 Teilnehmer auf der Route Wagramer Straße/Siebeckstraße bis Wagramer Straße/Schüttaustraße stadteinwärts unterwegs sein. Bereits ab ca. 13 Uhr wird die Wagramer Straße zwischen Donaustadtstraße/Siebeckstraße und Erzherzog-Karl-Straße stadteinwärts gesperrt. Während der Schlusskundgebung wird die Wagramer Straße zwischen Erzherzog Karl-Straße und Schüttaustraße gesperrt, wobei das Kreuzungsplateau Wagramer Straße mit der Schüttaustraße für den Verkehr frei bleibt.Ebenfalls ab 14.30 Uhr werden sich 200 Teilnehmer der „EU-Austritts-Demo“ am Ballhausplatz versammeln und anschließend via Löwelstraße, Josef-Meinrad-Platz, Ringradweg, Dr.-Karl-Renner-Ring, Rathausplatz, Lichtenfelsgasse, Friedrich-Schmidt-Platz, Rathausstraße, Grillparzerstraße, Rathausplatz, Ringstraße und Schottengasse zur Schottenbastei marschieren.Während der beiden Kundgebungen kommt es entlang der Marschroute immer wieder zu Straßensperren. Laut Informationen des ÖAMTC ist mit Zeitverlusten, vor allem auf der Ringstraße und der Wagramer Straße, zu rechnen. Auch auf den Zufahrten in die Innenstadt werden Staus nicht ausbleiben.