Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf

15.09.2018, 17:39 Uhr

Diesem Ansturm – es war die Zeit der Hochblüte des Pilgerwesens in Österreich - war das Gotteshaus nicht gewachsen, und so entschloss man sich 1728, das Gotteshaus nach Osten hin um einen von einer mächtigen Kuppel gekrönten Chorraum, das heutige Presbyterium, zu erweitern, wodurch die Gnadenkapelle innerhalb des Kirchenschiffes zu liegen kam.

Das Kaiserhaus besuchte die Wallfahrtskirche oft, vielleicht bedingt durch die Nähe Maria Lanzendorfs zum kaiserlichen Sommersitz Laxenburg. Kaiser Joseph I., Karl VI., Maria Theresia und später Elisabeth kamen oft in die Wallfahrtskirche zum Gebet.2006 wurden die Kirche mit der Mariensäule und den sie am Kirchplatz umgebenden Heiligenfiguren, das Kloster, der Kalvarienberg und das in Privatbesitz befindliche, angrenzende Gasthaus „Zur Hl. Dreifaltigkeit“ zum besterhaltenen Barockensemble seiner Art des Landes erkoren.Die Pfarr- und Wallfahrtskirche von Maria Lanzendorf ist außerordentlich reich an Kunstschätzen.