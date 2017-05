Weniger Ego, mehr Rücksicht im Verkehr

10.05.2017, 19:14 Uhr

Teil 2 der Serie "Steig ein", in der es um klassische Fahrfehler von langjährigen Führerscheinbesitzern geht.

Wer seit 30 Jahren einen Führerschein hat, kann sich nur dunkel erinnern, wie sie/er als Fahrschüler oder L17-Anfämger ins kalte Wasser gestoßen wurde. "Damals waren geübte Lenker noch rücksichtsvoller. Heute wird schon wild gehupt, wenn einem meiner Fahrschüler der Motor beim Anfahren abstirbt", bringt Fahrschulbesitzer Klaus Mayrhauser die Situation auf der Straße auf den Punkt.Immer mehr Egoismus und immer weniger Rücksichtnahme. Die häufigsten Fehler, die von vermeintlich erfahrenen Lenkern begangen werden sind:Viel zu wenig Abstand halten, vor allem auf Autobahnen. Aufreißen der Autotür im eingeparkten Wagen, ohne zu schauen ob ein Radfahrer oder eine anderes Fahrzeug kommt. Kein Blinker, wenn man den Kreisverkehr verlässt.Da hakt auch Verkehrsexperte Herwig Mohsburger ein: "Es wird generell zu wenig geblinkt. Auch das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen wird ständig missachtet. Nur im Stadtgebiet wie auf der Tangente kann man auch auf der linken Spur fahren, wenn die rechte oder mittlere frei ist."

ÖAMTC mit Appell

Autofahrer müssen sich laut Gesetz selbst über Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung informieren, moniert ÖAMTC-Sprecherin Marion Seidenberger. Sie weist wiederum auf die Tücken mit neuen e-mobilen Verkehrsteilnehmern wie E-Bikes oder Segway hin.Weitere Fehler sind auch: Theoretisch müsste man jedes Mal vor dem Wegfahren ums das Auto gehen, Reifen kontrollieren und Licht testen."Das Allerschlimmste ist aber der Egoismus. Statt Rücksicht auf andere zu nehmen, schneiden Lenker in Parklücken hinein. Das Anhalten vor Schutzwegen hat auch schon besser funktioniert", so Mayrhauser.