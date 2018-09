Wie im Urlaub: Fischa das neue Strandparadies

08.09.2018, 17:30 Uhr

Hunderte Gäste an beiden Tagen

Spaß im Strandpool

Großer Dank an alle Helfer

Die Idee fand Gefallen und geschätzte 350 Gäste je Veranstaltung erschienen gut gelaunt und in Urlaubsstimmung. Am frühen Abend tobten bereits die Kleinsten im Sand und im Pool herum, die Jugend chillte in den bereitgestellten Liegestühlen um Ufer und die älteren Gäste nahmen an den Tischen Platz. Die extra dafür aufgebaute, mit Schilf verkleidete Strandbar bot den durstigen Besuchern erfrischende Getränke, leckere Cocktails und pfiffige Speisen. Für die Unterhaltung sorgte DJ und Co-Organisator Martin Beierl, der Musik für alle Altersschichten spielte. In der Dunkelheit lies der mit Lichteffekten versehene Strand Urlaubsgefühle hochkommen und brachte die Besucher zum Tanzen und Feiern.Beim lustigen Poolspiel um 22 Uhr hatten sich beim ersten Fest 34 Personen in das kleine Pool mit 4 Metern Durchmesser eng aneinander gedrängt, um gemeinsam anzustossen, diese Anzahl wurde beim zweiten Fest mit 41 Personen getoppt.Ein besonderer Dank gilt all den vielen Helfern vom Fischamender Wirtschaftshof, die zur üblichen Organisation nun erstmals auch einen Sandstrand errichteten, Josef Lindenberger und seinem Team, der die Besucher mit Getränken und Speisen versorgte und der Firma Augsberger und dem Bauleiter Christian Rückmann für den Bau der Bar. Der spezielle Flair und die vielen positiven Reaktionen auf diese Veranstaltungen lassen darauf schließen, dass die Fischa-Strandfeste auch im kommenden Jahr stattfinden werden.