Lobautunnel: Kritik und Asfinag-Konter

02.05.2017, 18:21 Uhr

Asfinag wehrt sich gegen Vorwürfe

Asfinag: Keine Gefährdung des Grundwassers

Zu den heutigen Behauptungen der Projektgegner stellt die Asfinag erneut klar, dass der Lückenschluss der S1 mit dem Tunnel Donau-Lobau absolut umweltverträglich ist. Das gilt natürlich auch für die geologischen Aspekte, die Bauweise unter der Erde und das Grundwasser."Die heute im Rahmen einer Pressekonferenz angesprochenen Themen sind allesamt bereits Gegenstand der von 2009 bis 2015 laufenden überaus intensiven und genauen Umwelt-Verträglichkeitsprüfung gewesen. Die Asfinag hat die Unterlagen zur Geologie im Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts neu aufbereitet. Das ändert aber nichts an der Kernaussage, dass das Vorhaben ökologisch völlig unbedenklich ist“, sagt Alexander Walcher (Geschäftsführer Asfinag Bau Management GmbH )in einer ersten Stellungnahme. Es gibt aktuell auch keine weiteren Nachforderungen dazu seitens des Gerichts.Eine Gefährdung des Nationalparks oder des Grundwassers in den nahen Siedlungen ist laut Asfinag ausgeschlossen. Die Tunnelröhren verlaufen in bis zu 60 Meter Tiefe und unter der Erde verspricht die Asfinag eine absolut umweltschonende Bauweise. Später soll eine Betonschale den Tunnel absolut dichthalten. Auch die Erdbebensicherheit sei absolut gewährleistet. "Das Projekt beruht zudem auf präzisen Berechnungen zur Verkehrsentwicklung und vor allem zur dringenden Verkehrsentlastung der Ostregion, des 22. Bezirks und der angrenzenden Marchfeld Gemeinden", so die Asfinag.Seit März 2015 liegt ein positiver erstinstanzlicher UVP Bescheid vor. Nach einem Einspruch liegt das Projekt derzeit beim Bundesverwaltungsgericht. Walcher: „Wir rechnen mit einer Verhandlung bzw. Entscheidung Ende 2017.“